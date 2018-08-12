توفير الخدمات العلاجية لحجاج البعثات المصرية مجانا

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الحجاج آمنين، وليس بينهم أى إصابات بأمراض وبائية، وتابعت: أتلقى تقارير يومية عن حالتهم ودائما ما نوجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة .

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن الفرق الوقائية بالمملكة بين الحجاج المصريين تمارس عملها بشكل جيد وتقدم خدمات مجانية للمرضى بدون أى تكاليف، مضيفة أنه تم تغطية مقرات البعثات المصرية بالخدمات العلاجية والوقائية .

وتابعت وزيرة الصحة، أن هناك غرفة عمليات مجهزة بمقر البعثة الطبية لاستقبال أى شكاوى والتعامل مع الحالات المرضية، مضيفة أن هناك تنسيق كامل بين البعثات المصرية المختلفة.