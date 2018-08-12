تواصل القتال بين قوات الأمن الأفغانية وعناصر طالبان فى أقليم غازنى

أ ش أ

أعلن مسئول أفغانى استمرار القتال بين قوات الأمن وعناصر حركة طالبان فى أقليم غازنى لليوم الثالث على التوالى عقب محاولة عناصر الحركة الاستيلاء على نقاط أمنية بالإقليم الكائن بوسط البلاد.

ونقلت شبكة ايه بى سى الأمريكية، اليوم الأحد، عن الجنرال شريف يافتلى رئيس أركان الجيش قوله إن كافة المكاتب الحكومية والمقرات الاستراتيجية فى الإقليم تخضع لسيطرة الحكومة.

وأضاف أن القتال مازال مستمرا حيث أن عناصر طالبان تختبأ فى المناطق السكنية ومنازل المدنيين، الا انه تعهد بتطهير الإقليم من عناصر الحركة المتمردة فى غضون يومين وإعادة فتح الطريق السريع الذى يربط بين الاقليم والعاصمة كابول.