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تعرف على 5 سلع انخفض حجم استيرادها خلال مايو.. أبرزها القمح

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:00 ص
تعرف على 5 سلع انخفض حجم استيرادها خلال مايو.. أبرزها القمح القمح
كتبت هبة حسام
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بالرغم من ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر خلال شهر مايو 2018 إلى 6.32 مليار دولار، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017، والذى بلغت خلاله قيمة الواردات المصرية 5.86 مليار دولار، إلا أن الدولة خفضت حجم وارداتها لعدد من السلع المستوردة خلال شهر مايو الماضى.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر فى مايو 2018، ننشر أهم السلع التى خفضت مصر حجم استيرادها خلال شهر مايو الماضى، حيث تمثلت تلك السلع فى:

1-  القمح

انخفضت واردات مصر من القمح خلال مايو 2018 إلى 217.1 مليون دولار، مقابل 297.2 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة انخفاض قدرها 26.9%.

2-  الذرة

خفضت مصر وارداتها من الذرة خلال مايو 2018 إلى 154.5 مليون دولار، مقابل 155.3 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة انخفاض قدرها 0.5%.

3-  المحركات والمولدات الكهربائية

خفضت مصر وارداتها من المحركات الكهربائية والمولدات خلال مايو 2018 إلى 58.6 مليون دولار، مقابل 92 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة انخفاض قدرها 36.4%.

4-  النحاس

انخفضت حجم استيراد النحاس خلال شهر مايو 2018 إلى 46.7 مليون دولار، مقابل 80.6 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة انخفاض قدرها 42.1%

5-  الشاى

خفضت مصر وارداتها من الشاى خلال مايو 2018 إلى 16 مليون دولار، مقابل 26.3 مليون دولار فى مايو 2017، بنسبة انخفاض قدرها 39.2%.


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