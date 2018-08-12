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تعرف على مبالغ الاعانات صرفتها تضامن المنوفية للغارمين بالمحافظة

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:55 م
تعرف على مبالغ الاعانات صرفتها تضامن المنوفية للغارمين بالمحافظة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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صرحت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية أنه تم تقديم العديد من المساعدات المالية والخدمات اللازمة لعدد من الغارمين والغارمات على مستوى المحافظة فى قضايا تبديد نظرا لظروفهم الصعبة وذلك بعد عمل أبحاث اجتماعية لهم وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية برفع المعاناة عن الأسر الفقيرة .

واوضحت النادرى انه تم صرف مساعدة مالية قدرها 400 جنيه من فرع مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمنوفية للمواطن "س.ع .م" بتلا رب أسرة مكونة من سبعة أفراد وتعيش على دخل شهرى قدره 700 جنيه من عمله بالعمالة الغير منتظمة وذلك بعد خروجه من السجن وله ابن مريض بضمور فى العين اليمنى وقد تم عمل ملف تكافل وكرامة له  .

واضافت النادرى انه تم صرف مساعدة مالية للمواطن "أ.م. ا" بميت الكرام بتلا رب أسرة مكونة من خمسة أفراد وتعيش على دخل شهرى 450 جنيه من مساعدات أهل الخير ومساعدة ضمانية ومحكوم عليه بخمس سنوات وسبعة أشهر بتهمة تبديد حيث تمت الموافقة على صرف مساعدة مالية قدرها 500 جنيه من فرع مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمنوفية .

وأضافت النادرى أنه تم صرف مساعدة مالية قدرها 250 جنيه لمدة ستة شهور للمواطن "م.ع.ح" بكفر الشيخ ابراهيم بقويسنا ، رب أسرة مكونة من أربعة أفراد وتعيش على دخل شهرى قدره 100 جنيه من عمل الأم باليومية بالجمعية الزراعية  والزوج محكوم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة تبديد وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل مساعدة تكافل وكرامة للأسرة نظرا لظروفها الصعبة ، كما تم صرف مساعدة مالية قدرها 400 جنيه وجارى  اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل مساعدة تكافل وكرامة لأسرة المواطنة "ن.ع.ا" بأشمون لديها ابن وتعيش على صدقات أهل الخير بعد دخول السجن لمدة 16 عام وستة أشهر بتهمة تبديد .

وتابعت النادرى انه يتم صرف مساعدة مالية قدرها 200 جنيه لمدة ستة أشهر للمواطنة "ح.س.د" بعزبة لمعى بأشمون مسئولة عن أسرتها المكونة من خمسة أفراد وتعيش على صدقات أهل الخير بعد سجن الأب والأم بتهمة تبديد لمدة 11 شهر وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل مساعدة تكافل وكرامة للأسرة، كما تم صرف مساعدة مالية قدرها 500 جنيه للمواطنة "ث.م.ك" بأشمون مسئولة عن أسرة مكونة من أربعة أفراد وتعيش على صدقات أهل الخير وتم الحكم على الزوج لمدة خمس سنوات فى قضية تبديد وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لعمل مساعدة تكافل وكرامة للأسرة، وصرف مساعدة مالية قدرها 200 جنيه للمواطنة "ن.خ.ع" بأشمون مسئولة عن أسرة مكونة من أربعة أفراد وتم الحكم على الأب والأم بالسجن فى تهمة تبديد وجارى اتخاذ الاجراءات اللزمة لعمل مساعدة تكافل وكرامة للأسرة.

 

واشارت مدير مديرية التضامن الاجتماعى الى أنه جارى استيفاء المستندات لتقديم الخدمات اللازمة للعديد من الاسر التى تعانى من الظروف الاجتماعية الصعبة والذين تم سجنهم فى قضايا تبديد.

من جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بالجهد المبذول من قبل مديرية التضامن الاجتماعى لمساهمتها فى حل مشكلة الاسر الفقيرة التى  تعانى من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية الصعبة وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار المجتمعى بقدر الامكان.


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