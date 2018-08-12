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الأحد، 12 أغسطس 2018 04:59 م
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تعرف على أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 12 - 8 - 2018

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:00 م
تعرف على أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 12 - 8 - 2018 الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام السعيد
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قال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن هناك زيادة ملحوظة في المعروض من خام الذهب محليآ وكذلك ضعف فى الطلب وهو ما أدى إلى الانخفاض فى أسعار الذهب بالرغم من إغلاق البورصات العالمية للإجازة الإسبوعية.. وينشر "اليوم السابع" أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 12 - 8 - 2018.

واستقرت أسعار الذهب في مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 517 جنيه

عيار ٢١ : 604 جنيه

عيار ٢٤ : 690 جنيه

الجنيه الذهب : 4832 جنيه

الأوقية : 1211 دولار.

وأضاف واصف، أن حالة السوق محليآ تعتبر مقبولة لكنها ليست بالجيدة مع زياده طفيفة في الإقبال علي شراء عيار 21 بعد انخفاض أسعار الذهب محليا ولكن العاملين بالقطاع غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.


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