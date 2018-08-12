ترامب يؤيد مقاطعة شركة دراجات شهيرة بسبب الرسوم الجمركية

واشنطن (أ ف ب)

أيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأحد الدعوات لمقاطعة شركة هارلى ديفيدسون بعد إعلانها خططها لنقل قسم من إنتاجها، إلى خارج الولايات المتحدة تجنبا للرسوم الجمركية، التى فرضها الاتحاد الاوروبى ردا على الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية.

وكتب ترامب على تويتر "العديد من مالكى دراجات هارلى ديفيدسون يعتزمون مقاطعة الشركة إذا نقلت التصنيع إلى الخارج"، وأضاف "معظم الشركات الأخرى تسير فى اتجاهنا بما فيها الشركات المنافسة لها. خطوة سيئة للغاية".

وفرضت بروكسل فى 22 يونيو رسوما جمركية بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات الأميركية الشهيرة ردا على الضرائب التى فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألمنيوم الأوروبيين وبلغت نسبتها 25 و10 بالمئة على التوالي، مستهدفة دراجات هارلى ديفيدسون النارية، وكذلك الجينز والويسكى وزبدة الفستق، واشتكت العديد من الشركات الأميركية الأخرى من تأثير سياسة الإدارة الأميركية بالنسبة للرسوم.