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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 8.4 مليار جنيه

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:55 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 8.4 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 877.398 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 166 مليون ورقة مالية بقيمة 428 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.1 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.38% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.44%، والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 76.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.51%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 31.3 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 15.8 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه 1.9مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 15738 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2605 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 15602 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% عند مستوى 750 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.


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