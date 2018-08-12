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الأحد، 12 أغسطس 2018 07:24 م
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تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا فى اتهامه بالتجمهر والتحريض على العنف

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:23 م
تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا فى اتهامه بالتجمهر والتحريض على العنف هيثم محمدين - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتحريض والاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف.
 
وواجهت النيابة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن المتهم والتى كشفت عن ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
 
وكان المتهم قد ألقى القبض عليه وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه على أعمال التجمهر والعنف، ومقاومة السلطات العامة.

 


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