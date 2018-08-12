تجديد حبس متهمين 45 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين قد قررت حبس المتهمين سابقا 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامى" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2"، ووجهت إليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.