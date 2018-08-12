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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:49 م
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تجديد حبس عاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بحلوان

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:42 م
تجديد حبس عاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بحلوان مخدرات- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ش.م" 30 سنة عاطل، مقيم بمنطقة عرب الوالدة بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وعثر بحوزته على 48 شريطا من أقراص الترامادول المخدر بواقع 480 قرصا.

وبمواجهته بالمعلومات والمضبوطات، اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه ٤ أيام جددها قاضى المعارضات.


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