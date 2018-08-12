تجديد حبس صبى قتل والدة صديقه بعد حملها منه سفاحا بالمرج 15يوماً

كتب عامر مصطفى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس صبى متهم بقتل والدة صديقه، لمدة 15 يوماُ على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، على خلفية علاقة غير شرعية بينهما ومطالبتها بزواجه منها بعد حملها.

واعترف المتهم "م.ع"، أمام النيابة بأنه تخلص من المجنى عليها لكثرة مطالبتها بالزواج لأنه قاصر، ولا يستطيع اتخاذ تلك الخطوة فى ذلك الوقت، وأن إلحاح المجنى عليها جعله يفكر فى التخلص منها.

وأضاف المتهم، أنه تفاجأ بخبر حمل المجنى عليها منه، خاصة أن علاقتهما امتدت عدة أشهر وهى ربة منزل تقيم بصحبة نجلها، وعمرها 42 عاما، وبعد حملها طالبته بالزواج خشية الفضيحة، إلا أنه أكد لها أن الوقت لا يسمح بالزواج.

وأشار المتهم إلى أنه كان يتردد كثيرا على المجنى عليها، ولم يتخيل أن تصل العلاقة فيما بينهما إلى ذلك الحد، مشيرا إلى أنه قرر التخلص منها وخنقها.

البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث المرج بلاغًا من ابن أكد فيه العثور على جثة والدته مخنوقة، داخل شقتها بمنطقة المرج، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة داخل غرفة النوم وحول رقبتها آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صبى تربطه علاقة غير شرعية بالمجنى عليها.