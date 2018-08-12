تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب طفل البامبرز بالمطرية لـ9 سبتمبر

كتب عبد الله محمود

أجلت الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد طه، أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتصاب وإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع، لجلسة 9 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، أمرت بإحالة كل من «عرفة ف» طالب و«محمود أ» طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع.

كان قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمد رضوان تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى "البامبرز".