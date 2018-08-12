بوتين يغادر إلى كازاخستان لحضور قمة بحر قزوين

موسكو(أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفى للرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين غادر بلاده لحضور القمة الخامسة لمجموعة دول بحر قزوين فى مدينة أكتاو الكازاخية.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يناقش رؤساء أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان جوانب التعاون الرئيسية فى منطقة بحر قزوين، بالإضافة إلى مناقشة التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ قرارات اُتخذت فى اجتماعات سابقة.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية بشأن المركز القانونى لبحر قزوين خلال القمة، التى سبق أن تمت مناقشتها منذ عام 1996.