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بدء تسليم 96 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة قليوب غدا

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:05 م
بدء تسليم 96 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة قليوب غدا شقق اسكان
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة وفاء عبد الفتاح، وكيل وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة قليوب والبالغ عددها 96 وحدة بـ 4 عمارات بمناطق "ميت نما عمارة، وترعة الزيتون عمارة، وقليوب المحطة عمارتان" من غد الاثنين، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 22 وحدة من خلال التعاقد من المواطنين حتى الآن.

 

وأضافت وكيل إسكان القليوبية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة المواطنين المتعاقدين والمخصص لهم وحدات بالمشروع للتوجه لمديرية الإسكان ببنها لإتمام إجراءات الاستلام، والحصول على الخطابات الموجه لشركات المياه والكهرباء بالقليوبية للتعاقد وإنهاء الإجراءات لبدء الاستلام.

 

وتابعت وكيل إسكان القليوبية، أنه سيتم التسليم فعليا من خلال لجنة مشكلة من مديرية الإسكان بالقليوبية ومقاول المشروع وتفقد للوحدات الأربعاء المقبل بعد إنهاء كافة الإجراءات، والحصول على توقيعات المواطنين المخصص لها الوحدات على محاضر الاستلام.

 

 


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