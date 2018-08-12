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بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية فى مطروح

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:34 م
بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية فى مطروح مدرسة الضبعة ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور سمير النيلى إن الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بدأت، اليوم الأحد، فى مركز التطوير التكنولوجى ومدرسة الشهيد المعناوى الإعدادية للبنين.

وأضاف النيلى - فى تصريح له اليوم -: "أن الاختبارات تجرى تحت إشراف المهندسة انتصار على مدير عام التعليم الفنى بالوزارة والمهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفنى بالمديرية مقسمة على 5 مجموعات على مدى 3 أيام وذلك بقاعات الحاسب الآلى المجهزة لأداء الامتحانات طبقا للفترات الزمنية الخمسة المخصصة لليوم الأول".

وتابع الدكتور النيلى فعاليات اليوم الأول لإجراء الامتحان الإلكترونى لهؤلاء الطلاب للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات .. مشيدا بالجدية والانتظام داخل اللجان، موجها المشرفين على الامتحان الإلكترونى بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية من أجل حصول كل طالب على حقه كاملا.

 


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الضبعه

مدرسه الضبعه

مدرسه الضبعه النوويه بمطروح




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