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بث مباشر ..الرئيس السيسى يفتتح متحف سوهاج القومى

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:46 م
بث مباشر ..الرئيس السيسى يفتتح متحف سوهاج القومى الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من فعاليات افتتاح متحف سوهاج القومى، وتفقد قاعات العرض، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

https://www.youtube.com/watch?v=UDNp7ZAm2g0

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف سوهاج القومى، منذ قليل، والذى يقع على مساحة 8700 متر بتكلفة 72 مليون جنيه، واستمع الرئيس إلى شرح من الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، حول محتويات متحف سوهاج القومى، وعرض القائمون على المتحف ، فيلما تسجيليا بعنوان "اللى مشفش ميعرفش" يتحدث عن سوهاج وآثارها الفرعونية.
 

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