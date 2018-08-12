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الأحد، 12 أغسطس 2018 06:44 م
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اندلاع حريق غابات على جزيرة إيفيا اليونانية وإخلاء قريتين

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:16 م
اندلاع حريق غابات على جزيرة إيفيا اليونانية وإخلاء قريتين حرائق اليونان- أرشيفية
(رويترز)
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أخلت السلطات اليونانية قريتين على جزيرة إيفيا، اليوم الأحد، إثر اندلاع حريق غابات أذكته الرياح القوية.

ووصف فريق الإطفاء عملية إخلاء قريتى كونتوديسبوتى وستافروس فى وسط إيفيا، على مسافة 70 كيلومترا من أثينا، بأنها إجراء احترازي.

كان حريق غابات اندلع قرب العاصمة فى يوليو تموز أسفر عن مقتل 94 شخصا، فى أسوأ كارثة من نوعها تشهدها البلاد دفعت رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إلى تغيير وزير الحماية المدنية ورئيس هيئة الإطفاء وقائد الشرطة.

وأعلن تسيبراس إزالة آلاف المبانى غير القانونية بعد وفاة عشرات الأشخاص الذين عجزوا عن الهروب عبر الشوارع بسبب تلك المبانى العشوائية.

 


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