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اليوم.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لنقل 4300 حاج إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:02 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 21 رحلة لنقل 4300 حاج إلى الأراضى المقدسة مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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تستمر مصرللطيران فى تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة منمطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر أن تسير اليوم الأحد،  ٢١ رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة بمعدل 12 رحلة إلى جدة و9 رحلات إلى المدينة المنورة.
 
ومن المقرر أن تتقل الشركة 4300 حاجا من حجاج قرعة القاهرة وكفر الشيخ، وتضامن المنيا وشمال وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ، وجمعية المحاربين القدامى وبعثة الشئون المعنوية، وحجاج السياحة، وترانزيت لندن وميلانو وروما وكانو وابوچا وتورنتو ودار السلام بالإضافة إلى رحلات العمل.

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