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خالد صلاح
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الهجرة الدولية تشكر الكويت لدعمها الإنسانى للمحتاجين بسوريا والعراق واليمن

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:55 م
الهجرة الدولية تشكر الكويت لدعمها الإنسانى للمحتاجين بسوريا والعراق واليمن أمير الكويت
أ ش أ
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أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينج عن شكره إلى الكويت على ما قدمته من دعم ومساعدات إنسانية للمحتاجين فى مختلف أنحاء العالم ولاسيما فى سوريا والعراق واليمن.

وقال سوينج - فى بيان صحفى عقب لقائه بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الأحد -  إنه بحث خلال اللقاء آفاق التعاون بين المنظمة والكويت مستقبلا، بالإضافة إلى التطرق للأوضاع الراهنة على الساحة الدولية ومن ضمنها الصراعات المسلحة، حيث إنه لم يكن لها حل على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن زيارته إلى الكويت تأتى بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمنظمة، متقدما بالشكر لأمير الكويت وللشعب الكويتى على ما أبدوه من كرم فى تقديم العون للملايين من المحتاجين فى كل من سوريا والعراق واليمن والعديد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن الكويت تعد أكثر دولة خليجية قام بزيارتها خلال فترة رئاسته للمنطقة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد التقى اليوم بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام سوينج، وذلك خلال زيارته إلى الكويت.

 

 


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