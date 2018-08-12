النرويج تبدأ فى إتاحة "هيروين" مجانى للمدمنين للحد من وفيات الجرعات الزائدة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت النرويج أنها ستجرى اختبارا على برنامج "هيروين" مجانى، من أجل مساعدة بعض مواطنيها المدمنين على هذا المخدر.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية، إن النرويج لديها واحدة من أعلى معدلات تعاطى المخدر فى أوروبا، حيث أن 81 من كل مليون شخص يموتون بسببه فيها، وفقا لمراكز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان عليها. وتأتى النرويج بعد أستونيا التى تؤدى جرعات المخدرات الزائدة فيها إلى وفاة 132 من كل مليون شخص، بينما تشهد السويد وفاة 22 من كل مليون شخص لنفس السبب.

وفى الولايات المتحدة، يموت 115 شخصل يوميا جراء الجرعات الزائدة من المخدرات سواء الهيروين أو مسكنات الألم وغيرها، وفقا للمعهد الوطنى الأمريكى لتعاطى المخدرات.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فأن وزير الصحة النرويجى كتب على صفحته على فيس بوك يقول "نأمل أن يقدم هذا حلا يقدم نوعية أفضل للحياة لبعض المدمنيين الذين لا يمكن الوصول إليهم اليوم والذين لا تقدم لهم البرامج الخاصة بهم حاليا المساعدة الكافية". وأعلنت الحكومة النرويجية أنها ستبدأ البرنامج فى المستقبل القريب.

وقالت "نيوزويك"، إن منح مدمنى المخدرات فرصة للوصول إلى مزيد من المخدرات ربما يبدو غريبا، إلا أن علاج الهيروين الطبى موجود بالفعل فى عدة دول منها سويسرا وهولندا والدنمارك. وفى حين أنه مثير للجدل، إلا أن من شهدوا تطبيق هذه البرامج يقولون إن بإمكانها الحد من الجرعات الزائدة لأن الحكومة تراقب مقدار ما يتم توزيعه من المخدر.

وتشير الصحيفة إلى أن العلاج الطبى بالهيروين يمكن أن يحسن نوعية الحياة للمدنيين، وفى البلاد التى قامت باختباره يمكن أيضا أن يحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات ويساعد الحكومة فى خفض تكاليف الاستخدام غير القانونى للمخدرات.