المعمل الجنائى يحدد مصير تاجر مخدرات ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار أحمد الطنبارى، خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على تاجر مخدرات وبحوزته بندقية آلية عيار 7، 62 × 39 مم تحمل أرقام 071458607 " غير مبلغ بسرقتها "، 2 خزينة، طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش ماركة ماجنم عيار 12مم " مطموسة الأرقام "، فرد خرطوش عيار 12مم، 4 طلقات عيار 12مم، 3 طلقات عيار 16مم، وإعداد تقرير فنى بها.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من القبض على "عمرو ح م" 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، والمحكوم عليه فى 4 حكم حبس جزئى " تعدى على رجال الشرطة وتبديد"، بإجمالى حبس 6 سنوات و6 شهور، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى ٣ قضايا مخدرات، أثناء اختبائه بمسكن شقيقته بمنطقة الجيارة، ويحوز أسلحه نارية بقصد الاتجار.

وعلى الفور تم استهدافه بمعرفة رجال مباحث القسم وتم ضبطه، وعثر بحوزته على بندقية الية عيار 7، 62 × 39 مم تحمل أرقام 071458607 " غير مبلغ بسرقتها "، 2 خزينة، طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش ماركة ماجنم عيار 12مم " مطموسة الأرقام "، فرد خرطوش عيار 12مم، 4 طلقات عيار 12مم، 3 طلقات عيار 16مم.

وبمواجهته بأوامر الضبط والإحضار والأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار واقر بتحصله عليها من شقيقه "صلاح ح م" (والمقيد الحرية بسجن المنيا على ذمة القضية رقم 16002 لسنة 2017م مصر القديمة " مخدرات "، وتحرير المحضر اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.