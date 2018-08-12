video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الأحد، 12 أغسطس 2018 10:06 ص
المرور يضبط 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة حملة مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  13 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور" تعلن موعد انتهاء أعمال تطوير وصلة دهشور بطول 12 كيلومترًا

"المرور" تستعين بكاميرات فى محيط غلق طريق بلبيس الصحراوى جزئيا لمنع الزحام

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

سيارات متروكة




لا تفوتك
فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

فيديو.. قاض سابق منشق عن الإخوان: قيادات الجماعة الجدد قالو بلو مرسى واشربوا ميته

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

شاهد في دقيقة.. قبل افتتاح السيسي له.. أرقام في تاريخ متحف سوهاج القومي

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

3 اجتماعات لوزير الداخلية و12 مهمة عمل لمساعديه وراء إحباط الهجوم الإرهابى على كنيسة مسطرد.. اللواء محمود توفيق للضباط: حماية الشعب المصرى مسئولية وطنية كبرى.. ويؤكد: كل من يرفع السلاح فى وجه مصرى سيواجه بحزم

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

تحطم الطائرة الأميركية المسروقة من مطار سياتل.. مقاتلتان أمريكيتان أف 16تطاردانها .. ورئيس الشرطة: السارق موظف لديه ميول انتحارية والحادث "ليس عملا إرهابيا".. ولا توجد خسائر بالأرواح والمنشآت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة