"المرور" تستعين بكاميرات فى محيط غلق طريق بلبيس الصحراوى جزئيا لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، حركة السيارات بمحيط اﻹغلاق الجزئى لطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوى لمدة عام كامل لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال توسعة وتطوير للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى بأنه فى اطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى باعمال توسعة ورصف طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى فى الاتجاهين تم إجراء إغلاق جزئى وستكون اﻷعمال من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساءا يوميا لمدة 12 شهرا.

وأضاف المصدر إلى أن الأعمال تكون عبارة عن توسعة الطريق فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى الأوسطى حتى بوابات تحصيل الرسوم ببلبيس بطوال 12 كيلو مع استحداث حارة مرورية بكل اتجاه وسيتم استقطاع حارة مرورية من عرض الطريق الذى يبلغ حارتين بكل اتجاه، وسيتم وضع العلامات والإرشادات اللازمة.