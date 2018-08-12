القبض على 4 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط 4 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات، خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية.

أسفرت الحملة، عن وجود 4 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، وهم " ابراهيم.ر.ع" 39 عاما سائق ومقيم الحسينية شرقية، و"السيد.ف.ال" 36 عاما سائق ومقيم أبوكبير شرقية، و"السيد.ال.م" 41 عاما سائق، ومقيم الزاوية الحمراء القاهرة و"احمد.ج.م.ص" 37 عاما مقيم أبوحماد شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.