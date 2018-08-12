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القبض على منتحل صفة ضابط شرطة عقب استغاثة مواطن ببرنامج تليفزيونى

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:20 م
القبض على منتحل صفة ضابط شرطة عقب استغاثة مواطن ببرنامج تليفزيونى المتهم بانتحال صفة ضابط
كتب - محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية تزوير.

جاء القبض على المتهم عقب ما تداولته أحد البرامج التليفزيونية بقناة فضائية بتلقى مُقدم البرنامج اتصال هاتفى من أحد المواطنين يدعى "محى .ت" أشار خلاله إلى قيام "محمود.ع.م" بنشر أخبار كاذبة عن أسرته بعدد من المواقع الإلكترونية وأنه ينتحل صفة العديد من الشخصيات ولديه بطاقات شخصية مزورة من بينها كارنيه لأحد ضباط الشرطة يدعى محمود جمال وقام مقدم البرنامج بعرض صورة ضوئية لكارنية الشرطة المُشار إليه .

ومن خلال التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصيته وتبين أنه يدعى "محمود.ش.أ" عاطل 33 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الشقة عُثر على صورة ضوئية لكارنية ضابط شرطة برتبة نقيب بإسم محمود عبداللاه ، شهادة وفاة بإسمه - 8 صور ضوئية لبطاقات بعض المواطنين من محافظات الصعيد، وجارى تطوير مناقشته بمعرفة ضباط مباحث الجيزة للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .


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حوادث اليوم




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