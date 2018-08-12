القبض على مستريح جديد بالغربية نصب على ضحاياه فى 3.5 مليون جنيه

كتب : محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب على المواطينن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها لهم فى مجال التجارة.

وتلقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "محمد.ر.ح"، وعدد 3 آخرين بقيام "أحمد.م.ع "، مواليد 1986، صاحب معرض سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية، سبق إتهامه فى 3 قضايا "مشاجرة وإيصال أمانة" بالنصب والاحتيال على الشاكيين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعون ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.