القبض على تاجر خردة هارب من 23 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من 23 حكما قضائياً بلغ إجمالى العقوبة فيهم 4 سنوات و3 أسابيع بتهم "تبديد" فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث مركز ابوصويربضبط المتهم "عبداللة.ع.م"48 عاما تاجر خردة ومقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 4 سنوات و3 اسابيع بتهم "تبديد ".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله .