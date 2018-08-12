العاهل الأردنى يتوعد بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن

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توعد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بمحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه.. مؤكدا أن الأردن سيبقى عصيا منيعا على الإرهاب والإرهابيين.

جاء ذلك خلال ترؤس الملك عبدالله الثانى بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى فى قصر الحسينية بعمان اليوم لمتابعة حيثيات العمل الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام فى مدينة الفحيص والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة فى مدينة السلط، ونتج عنهما استشهاد عدد من منتسبى الأجهزة الأمنية.

وقال الملك عبدالله الثانى - حسبما أفاد بيان للديوان الملكى الهاشمى - سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم.. مشددا على أن الأردن سيبقى عصيا منيعا على الإرهاب والإرهابيين بتماسك الأردنيين ويقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأعرب العاهل الأردنى عن تعازيه للأسرة الأردنية الواحدة بشهداء الواجب، وقال نعزى أنفسنا وأسر الشهداء وكل أبناء شعبنا، ونسأل الله العلى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد أن هذا العمل الإرهابى الجبان، وأى عمل يستهدف أمن الأردن لن يزيدنا إلا وحدة وقوة وإصرارا على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية.. مضيفا الأردنيون يصبحون أقوى عندما يواجهون مثل هذه الأحداث، ويزيد حماسهم لتنظيف بلدنا والإقليم وحماية ديننا من هؤلاء الخوارج، لافتا إلى أن هذا العمل الإجرامى الجبان يذكرنا دائما بأن بلدنا مستهدف من الظلاميين الذين يريدون الشر بنا جميعا.. هدفنا دائما كسر شوكة الإرهاب ودحره، ولن نحيد عن هذا الهدف رغم التضحيات.

وشدد العاهل الأردنى على ضرورة الوقوف جميعا ضد الفكر الظلامي، مشددا على أنه لا مكان للتردد فى محاربة آفة الإرهاب، لأن ذلك يمس حاضر الأردنيين ومستقبلهم، وجدد التأكيد على أن الجبهة الوطنية الأردنية قوية، وأن وعى الشعب الأردنى الذى يرفض هذا الفكر الظلامى الدخيل على دينه هو مصدر قوته وما يميز وطنه، وأن شجاعة الأردنيين وحرصهم على أمن وطنهم هى مصدر اعتزاز وفخر.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن اعتزازه الكبير بمنتسبى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى والأجهزة الأمنية، الذين ستبقى هاماتهم ومعنوياتهم عالية دائما، مشيدا بتعامل المواطنين والمؤسسات الإعلامية والصحفيين مع الأحداث الأخيرة.

جدير بالذكر أن قوات الأمن الأردنية تنفذ منذ أمس عملية مداهمة فى موقع خلية إرهابية فى مدينة السلط يشتبه بتورطها فى حادثة الفحيص الإرهابية التى وقعت أول أمس الجمعة، والتى أسفرت عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لاتزال مستمرة حتى الآن، القبض على 5 أعضاء الخلية الإرهابية، وانتشال 3 جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة، وضبط أسلحة أتوماتيكية بحوزة الإرهابيين، فيما أسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن.