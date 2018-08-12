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الصين تشجع النساء على الإنجاب بعد أزمة ارتفاع متوسط الأعمار

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:58 ص
الصين تشجع النساء على الإنجاب بعد أزمة ارتفاع متوسط الأعمار أطفال
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن الصين تراجعت عن القيود الصارمة التى فرضتها على الإنجاب طيلة عقود، ذلك فى ظل تنامى متوسط الأعمار.
 
 
وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأحد، أنه بعد ثلاث سنوات من التخلى عن سياسة الطفل الواحد والسماح للأزواج بإنجاب طفلين، بدأت الحكومة الصينية الاعتراف بأن جهودها لرفع معدل المواليد فى البلاد تتعثر بسبب قرار الأزواج ضد إنجاب مزيد من الأطفال.
 
 
ويسارع المسؤولون فى الصين الآن إلى ابتكار طرق لتحفيز طفرة المواليد، مدفوعين بالقلق من أن تؤدى الأزمة الديموغرافية التى تلوح فى الأفق إلى تهديد النمو الاقتصادى وتقوض الحزب الشيوعى الحاكم وزعيمه شى جين بينج.
 
 
ويعد ذلك انقلابا مذهلا للحزب، الذى فرض فى فترة ما غرامات معاقبة على معظم الأزواج الذين لديهم أكثر من طفل واحد وأجبر مئات الملايين من النساء الصينيات على إجراء عمليات إجهاض أو الخضوع لعمليات تعقيم.
 
 
 
 

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