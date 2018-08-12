الصناعة: 30% طاقة إنتاجية للمصانع غير مستغلة وتجهيز استراتيجية السيارات

كتب إسلام سعيد

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هناك طاقة إنتاجية غير مستغلة تصل إلى 30 %، مشيراً إلى عدم وجود خريطة للمصانع غير المستغلة ويوجد صناعات ليس لها جدوى واختفت من الدول الأخرى.

وأضاف خلال لقاء له مع الصحفيين، أن مصانع كثيرة متعثرة سبب توقفها هو الدراسات الخاطئة وبعض المصانع تعثرت ماليا، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قياش الطاقات الإنتاجية للمصانع وتحديد الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة لهذه الصناعات.

وعلى جانب آخر، قال، إن ملف السيارات شائك جدا وطلبت بعض الوقت ولا نقوم بعمل استراتيجية خاصة بنا فقط لكن نحن نرتبط ببعض الدول الأخرى والملف له أطراف كثيرة متشابكة، وستكون استراتيجية السيارات جاهزة قبل انعقاد البرلمان.

وأشار إلى أن ملف تدريب العمالة فى القطاع الصناعى سيكون محط اهتمام للوزارة في الفترة المقبلة وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوصل بالمناهج لمستوى تدريبى متميز .