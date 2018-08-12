الصحة تعلن وفاة الحالة السابعة بين الحجاج المصريين فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، وفاة سابع حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، لحاج يدعى محمد فكرى إسماعيل فايز، من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 70 عاما، ويتبع حج السياحة.
وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم، أن الحاج توفى داخل غرفته بالفندق، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى أجياد، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
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