الصحة تعلن وفاة الحالة السابعة بين الحجاج المصريين فى السعودية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، وفاة سابع حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، لحاج يدعى محمد فكرى إسماعيل فايز، من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 70 عاما، ويتبع حج السياحة.