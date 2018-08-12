"الصحة" تعلن وفاة الحالة الثامنة بين الحجاج المصريين فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، وفاة ثامن حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لسيدة تدعى هانم محمد شحاتة فرحات، من محافظة المنوفية، تبلغ من العمر 84 عاما، وتتبع حج الداخلية.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت بالمدينة المنورة، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً أنه يجرى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
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