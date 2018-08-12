"الصحة" تعلن وفاة الحالة الثامنة بين الحجاج المصريين فى السعودية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، وفاة ثامن حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لسيدة تدعى هانم محمد شحاتة فرحات، من محافظة المنوفية، تبلغ من العمر 84 عاما، وتتبع حج الداخلية.