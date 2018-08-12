الشرطة الإيرانية تعتقل 67 شخصا فى إطار حملة ضد الفساد

أ ف ب

ذكر القضاء الإيرانى، الأحد، أن 67 شخصاً اعتقلوا خلال الأسابيع الماضية فى إطار حملة ضد الفساد اقرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي.

وقال المتحدث غلام حسين محسنى ايجى أن أكثر من 100 موظف حكومى منعوا من مغادرة البلاد، بحسب ما نقلت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء.

وأضاف المتحدث "لقد قررت عدوتنا أمريكا ممارسة الضغوط على شعبنا، وتنوى وضع اقتصادنا تحت الضغط، ولكن دون جدوى".

وتابع "هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها".

والسبت، صادق خامنئى على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين فى جرائم اقتصادية.