السفير الفلسطينى يقدم واجب العزاء لأسرة خديجة عرفات

كتب أحمد جمعة

قدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير دياب اللوح واجب العزاء لأسرة الحاجة خديجة عرفات باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والذى أقيم مساء الأحد فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وأعرب السفير دياب اللوح، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة والتى تركت بصمة إنسانية واجتماعية وطنية في قلوب الفلسطينيين كافة; داعيا الله عز وجل أن يسكنها فى جنات الخلد، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقد وضع أكليل زهور باسم الرئيس أبو مازن على ضريح الفقيدة وجثمانها الطاهر الذى وارى الثرى فى مدافن منظمة التحرير فى جمهورية مصر العربية.

تقبل العزاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ناصر القدوة ، وذوى الفقيدة، كما أم العزاء عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية العامة العربية، وممثلا عن وزارة الخارجية المصرية السفير محمد البدرى، وممثلا عن جامعة الدول العربية السفير حسام زكى، ومستشارى وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة وممثلى الهيئات التنظيمية وأبناء الجالية فى مصر.