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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:10 م
خالد صلاح
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السفارة الأمريكية فى الأردن تدين الأعمال الإرهابية بالمملكة

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:58 م
السفارة الأمريكية فى الأردن تدين الأعمال الإرهابية بالمملكة القوات الأردنية ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)
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أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى الأردن بشدة الهجوم على أفراد الأمن الأردنى فى الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمّان) أمس الأول الجمعة، والأعمال الإرهابية التى تلت ذلك فى مدينة السلط بمحافظة البلقاء (10 كيلومترات غرب عمّان) أمس السبت.

وأكدت السفارة - فى بيان اليوم الأحد، وقوف الولايات المتحدة مع الأردن فى وجه هذه الأعمال الإرهابية والتصميم المشترك فى مكافحة آفة الإرهاب، متقدمة بأحر التعازى لعائلات وزملاء وأصدقاء أفراد الأمن الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأديتهم واجبهم فى حماية وطنهم..متمنية الشفاء الكامل والسريع للمصابين.

يشار إلى أن قوات الأمن الأردنية تنفذ منذ أمس عملية مداهمة فى موقع خليّة إرهابيّة فى مدينة السلط يشتبه بتورّطها فى حادث الفحيص الإرهابيّة والذى أسفر عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التى لا تزال مستمرة حتى الآن، القبض على خمسة من أعضاء الخلية الإرهابية وانتشال ثلاث جثث لإرهابيين فى موقع المداهمة وضبط أسلحة أتوماتيكية بحوزة الإرهابيين ، حيث أسفرت العملية عن استشهاد 4 من رجال الأمن الأردنيين.

 


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