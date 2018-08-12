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السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة قتل جاره فى المرج

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:44 م
السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة قتل جاره فى المرج محكمة- أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة  قتل جاره بالمرج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشارين عبد الجواد ياسين، ووليد الرحمانى.
 
وتلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلتا قوة من مباحث القسم وتبين قيام "محمد.ع" عاطل، بالتشاجر مع جاره  "محمد.ش"، لخلافات الجيرة، ثم تعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه فى الصدر فأسقطه قتيلا، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

 


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السجن المشدد

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المرج




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