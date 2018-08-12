السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة قتل جاره فى المرج

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشارين عبد الجواد ياسين، ووليد الرحمانى.

وتلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وعلى الفور انتقلتا قوة من مباحث القسم وتبين قيام "محمد.ع" عاطل، بالتشاجر مع جاره "محمد.ش"، لخلافات الجيرة، ثم تعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه فى الصدر فأسقطه قتيلا، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.