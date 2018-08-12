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الرى: قناطر أسيوط القديمة ستتحول لمزار سياحى لمرور 100 عام على بنائها

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:00 ص
الرى: قناطر أسيوط القديمة ستتحول لمزار سياحى لمرور 100 عام على بنائها قناطر أسيوط الجديدة
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن قناطر أسيوط القديمة، ستتحول إلى مزار سياحى باعتبارها منشأ أثرى، لمرور أكثر من 100 عام على بنائها، وذلك بعد إنشاء القناطر الجديدة.

"قناطر أسيوط القديمة" عبارة عن مجموعة سدود على نهر النيل فى مدينة أسيوط بصعيد مصر ( 375 كيلومتر إلى الجنوب من القاهرة)، تم تصميمها من قبل المهندس البريطانى الشهير السير ويليام ويل كوكس الذي صمم أيضاً وبنى سد أسوان.

تم تشييد سد أسيوط بين عامي 1898 و 1903 على نهر النيل، وعلى بعد 350 ميلاً تقريباً (560 كم) أسفل التيار القادم من سد أسوان، من أجل تحويل مياه النهر إلى المياه المنخفضة فى أكبر قناة للرى فى مصر، ترعة الإبراهيمية، بتكلفة 870 ألف جنيه استرلينى.

وتم استخدام مخزون هائل من الأعمال الترابية للمشروع تُقدر بـ 2.400.000 متر مكعب، و125.000 متر مكعب من الخرسانة، و85000 متر مكعب من أعمال البناء(الطوب والحجر)، و125.000 متر مكعب من القار وأكثر من 4.000 طن من أنابيب الحديد.

و يتكون السد من هيكل حجرى طوبى على ارتفاع 2.769 قدم (844 م) ويمتد على كلا الجانبين على سنود ترابية، يبلغ الطول إجمالى 3937 قدم (1,200 م) تقريباً، بها 111 فتحة مقوسة من 5 متر (16 قدم 4 بوصة) في السد، وكان يتم إغلاقها عن طريق بوابات (الهويس) والتى تبلغ 16 قدماً (4.9 متر) ارتفاع.

وبعد انتهاء العمر الإفتراضى للقناطر القديمة، قررت وزارة الرى انشاء القناطر الجديدة على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر الحالية" القديمة التى تخطى عمرها 100 عام "، لتحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية فى مساحة (1.65 مليون فدان) وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب

وتتكون القناطر الجديدة من 2 هويس ملاحى بعرض 17 متر بالناحيه اليمنى من نهر النيل ، و8 فتحات عرض 17 متر مزوده  ببوابات نصف قطريه والفتحات موزعه 3 فتحات على الناحيه اليمنى لمحطة الكهرباء ،وخمسة فتحات على الناحيه اليسرى لمحطة الكهرباء تسمح بمرور التصرفات المائية علي مدار العام وفقا لمختلف الاحتياجات.

وتتضمن قناطر أسيوط الجديدة محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات، بالإضافة تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها، و تغيير البوابات ببوابات حديثه تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والقفل، وكوبرى أعلى القنطرة مكون من 4 حارات حمولة 70 طن لربط شرق وغرب النيل .


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