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الأحد، 12 أغسطس 2018 05:56 م
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الداخلية تفرج عن 472 سجينا.. والعفو عن 678 آخرين بمناسبة ثورة يوليو

الأحد، 12 أغسطس 2018 05:22 م
الداخلية تفرج عن 472 سجينا.. والعفو عن 678 آخرين بمناسبة ثورة يوليو افراج عن مساجين - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
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واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك تنفيذاً لقرار  رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.
 
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 206 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 472 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى عدد 678 مفرجا عنهم.
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 


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