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الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات مصادرة جديدة فى القدس

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:49 م
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات مصادرة جديدة فى القدس وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنه مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال فى القدس المحتلة، تسارع بلدية الاحتلال الإسرائيلى تمرير عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية التهويدية التى أعدتها الجمعيات الاستيطانية الهادفة الى تعميق تهويد القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة وبشكل خاص الأحياء القريبة من البلدة القديمة وأسوارها.

وأضافت فى بيان اليوم أنه فى السياق نفسه كشف عن قرار لبلدية الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضى بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى تحت غطاء (البستنة وزراعة وتركيب قنوات رى وطرقات للسير)، علما بأن تلك الأراضى تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الارثوذكس، وجميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن أمر المصادرة لأغراض (البستنة) سيكون لمدة 5 سنوات، علما بأن هذه الأراضى هى المنفذ الوحيد المتبقى لأهالى بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس.

وأدانت الوزارة عمليات الإستيطان التهويدى المتواصلة بحق القدس الشرقية المحتلة وأحيائها المختلفة، فإنها تحذر من تبعات ومخاطر تنفيذ هذا المخطط وغيره على المنطقة الجنوبية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، بما فى ذلك تعميق الفصل بين الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية المحتلة بعضها عن بعض، وتحويلها الى جزر معزولة فى محيط إستيطانى مترابط يضرب وحدة المدينة المقدسة وهويتها، ويهدد مستقبلها بصفتها عاصمة دولة فلسطين. وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين ضمن مهمتها فى الدفاع عن الأرض الفلسطينية فى إثارة هذا القرار على المستوى الدولى، أكان دبلوماسيا أو قانونيا، من أجل إتخاذ الإجراء القانونى المناسب فى مواجهة هذا التعدى والاستيلاء غير القانونى على الأرض الفلسطينية.

 


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