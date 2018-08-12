الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق داخل مخزن بسبب ماس كهربائى

الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مخزن بالمنطقة الصناعية الثالثة بسبب ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة برج العرب بنشوب حريق بمخزن كائن بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وعلى الفور انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخدماها .

وبالفحص تبين أن المخزن محل البلاغ مساحته ٢٨٠ متر تقريبا مسقوف بالجمالون داخل قطعة أرض فضاء محاطة بسور مساحتها حوالى ٥٠٠ متر تقريبا (غير مرخص - تابعة لإحدى شركات البويات)، مما أدى لاحتراق محتوياته بالكامل دون حدوث اصابات.

وبسؤال "ح ا ح ٣٦سنة" المدير المسئول عن المخزن، مقيم منطقة بنجر السكر دائرة قسم ثان العامرية أيد ما جاء فى الفحص ورجح سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمخزن ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.

وشارك فى عملية الإطفاء ١١ سيارة منها ٨ سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارتين تابعتين للقوات المسلحة وسيارة تابعة لشركة مصر للبترول.