الجيش السورى يسيطر على الحدود الإدارية لريف السويداء الشرقى

أ ش أ

سيطرت وحدات الجيش السورى بالتعاون مع القوات الرديفة على الحدود الإدارية لريف السويداء الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسية (سانا) اليوم الأحد أن وحدات الجيش السورى حققت تقدما جديدا فى ملاحقة فلول إرهابيى داعش فى عمق البادية ، وأحكمت السيطرة على الحدود الإدارية لريف السويداء الشرقى بشكل كامل بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم.

وأوضحت (سانا) أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابى على اتجاه الحدود الإدارية لريف دمشق بعد السيطرة على تل منط الحصان محققة تقدما باتجاه أرض البيضا والرحبة، مبينة أن وحدات الجيش طوقت تجمعات الإرهابيين فى تلول الصفا بعد قطع جميع خطوط إمدادهم باتجاه التلول.

وأشارت إلى أن وحدات الهندسة فى الجيش السورى تابعت تمشيط المناطق المحررة فى عمق بادية السويداء وإزالة وتفكيك العبوات الناسفة والألغام والمفخخات التى خلفها إرهابيو تنظيم داعش.