الجيش الأمريكى يعلن فقدان جندى كانت سفينته تبحر قبالة الفلبين

واشنطن أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكى أنه يواصل عمليات البحث، عن أحد بحارته رجح سقوطه فى البحر منذ الخميس، عندما كانت سفينته تبحر قبالة الفلبين.

وذكر قناة الحرة الأمريكية الليلة أن الجندي، الذى لم يكشف عن اسمه ، يتبع الوحدة 13 فى مشأة البحرية الأمريكية.

وأشارت إلى أن طائرات "يو أس أس اسيكس" تجرى عمليات بحث فوق بحر سولو ومضيق سوريغاو شرق الأرخبيل ، فى حين أن عمليات بحث أخرى تجرى على متن السفينة.

وكان الجيش الأمريكى قد أعلن مؤخرا أن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعة له تحطمت قبالة ساحل اليمن خلال تدريب ، وأن عملية بحث جارية عن أحد الجنود.