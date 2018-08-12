الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابى فى منطقة الفحيص بالأردن

(أ ش أ)

أدان السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص غرب العاصمة الأردنية عمان، والذى أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن وإصابة 6 آخرين.

وصرح المتحدث الرسمى بأن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط استنكر هذا العمل الإرهابى باعتباره يستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن تعازيه لأسرة شهيد الواجب، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث على تضامن الجامعة العربية الكامل مع الأردن حكومة وشعبا، ودعمها لكافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة للتصدى لمثل هذه العمليات الإرهابية.

وأضاف المتحدث أن هذه الأعمال الإجرامية تؤكد مجدداً على أهمية العمل على اقتلاع جذور الإرهاب من المنطقة والتصدى المشترك لأية محاولات إرهابية خسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار فى الدول العربية.