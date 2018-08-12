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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:23 ص
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الثروة المعدنية تتخذ قرارا هاما بشأن منجم الحمامة للذهب

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:00 ص
الثروة المعدنية تتخذ قرارا هاما بشأن منجم الحمامة للذهب طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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كشف مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، عن موافقة الهيئة على المد لفترة 6 أشهر لصالح شركة "أتون ريسورسيز" الكندية، لإكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لاستغلال منجم الحمامة للذهب، والمتواجد غرب منطقة امتياز أبو مروات"، وذلك وفقا لبنود اتفاقية الامتياز الخاصة به.

وبحسب المصدر فإن فترة المد التى وافقت عليها الهيئة للشركة الكندية تنتهى مع نهاية شهر فبراير 2019.

وكانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق عن اقترابها من الحصول على رخصة استغلال المنجموقدمت الشركة الكندية لهيئة الثروة المعدنية المصرية دراسة أعدتها شركة وارديل أرمسترونج حول المنجم، وهى خطوة ضرورية من أجل الحصول على ترخيص استغلال المنجم لمدة 20 عاما.

وكشفت "أتون" فى نوفمبر الماضى عن عزمها إعلان إمكانية الاستخدام التجارى لمنجم الحمامة للذهب، وبدء الإنتاج التجارى خلال أو قبل نهاية 2019، ليصبح بذلك ثانى اكتشاف تجارى للذهب فى مصر منذ إعلان شركة سنتامين الاكتشاف التجارى لمنجم السكرى فى عام 2001.

ونقل بيان رسمى صادر عن الرئيس التنفيذى للشركة "مارك كامبل" قوله، "سننتقل الآن إلى خطواتنا القادمة فى تطوير منجم الحمامة غرب، ونبدأ قريبا برنامج الحفر الأول فى منطقة "الرودروين"، والتى تقع على بعد 18 كيلومتر شرق منجم الحمامة، مضيفا بأن الشركة ستبحث عن شركاء لتطوير مشروع منجم الحمامة معها.

وأضاف "كامبل" كل الدلائل تشير إلى الإصلاح الذى طال انتظاره لقطاع التعدين المصرى والسرعة التى يبدو أن الحكومة تتحرك بها لتنفيذ هذه التغييرات، يقودنا إلى الاعتقاد بأن تغييرات إيجابية كبيرة لشركات التنقيب وشركات التعدين والمعادن المصرية الصناعة عموما فى متناول اليد.

 


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