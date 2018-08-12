التعليم تعلن نسب الزيادة فى أسعار "الباص" للمدارس الخاصة للعام الجديد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع نسبة الخدمة فى زيادات أسعار السيارات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب الشرائح كالتالى:

1ـ خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه حتى أقل من 2000 جنيه تزاد نسبة 45%.

2ـ وخدمة الباص التى تبدأ من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 آلاف نسبة الزيادة 40%.

3ـ خدمة الباص التى تبدأ من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%.

4ـ خدمة السيارة تبدأ قيمتها من 4000 جنيه حتى أقل من 6000 آلاف نسبة الزيادة 30%.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم الجمع بين هذه الزيادة والنسبة الناتجة عن إعادة التقييم علما بأن الاشتراك فى خدمة السيارات اختيارى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الهدف من تحديد نسب الزيادة هو الحفاظ على حقوق ولى الأمر المالية، وحتى لا يترك للمدرسة ترفع الزيادات حسب ما ترى، مؤكدا أن تحديد الزيادة سوف يحافظ على حقوق ولى الأمر المالية.