الاحتلال الإسرائيلى ينصب كاميرات مراقبة شرق بيت لحم

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وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة على دوار مبارك قرب بيت تعمر الواقع على الشارع الرئيسى القدس - الخليل شرق بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجيه - فى تصريح له - إن كاميرات المراقبة نصبت فى مكان محاذ لمستوطنة الفرديس الجاثمة على أراضى المواطنين، بهدف حماية موكب المتطرف ليبرمان فى الدخول والخروج إلى مستوطنة نوكديم المقامة على أراضى بلدة تقوع.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى كثفت فى الآونة الأخيرة من نصب كاميرات مراقبة على طول امتداد الشارع الواصل ما بين الخليل والقدس المار وسط بلدة تقوع وأراضى بيت تعمر.

من ناحية أخرى، طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، المجتمع الدولى بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني.



وطالبت اللجنة - خلال مؤتمر صحفي عقدته، على أنقاض مركز المسحال الثقافي الذي استهدفه الاحتلال الخميس الماضى - بضرورة استعادة الوحدة الوطنية كرد على جرائم الاحتلال وكمدخل لكل المشاكل العالقة ولمواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية.