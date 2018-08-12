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الإليزيه يستبعد استقالة سكرتيره العام الذى يواجه شبهات بتضارب المصالح

الأحد، 12 أغسطس 2018 07:50 م
الإليزيه يستبعد استقالة سكرتيره العام الذى يواجه شبهات بتضارب المصالح إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس أ ش أ
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أكدت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) اليوم الأحد، أن مسألة استقالة سكرتير عام الاليزيه ألكسى كولير، الذى واجه هذا الأسبوع شبهات جديدة بتضارب المصالح، غير مطروحة، وأوضح الاليزيه أنه فى ظل عدم توجيه الاتهام، فى إطار التحقيق الجاري، لا يوجد سبب للحديث عن استقالة.

وكانت جمعية (أنتيكور) لمكافحة الفساد أعلنت، الأربعاء الماضي، تقديم شكوى إضافية ضد كولير، لاتهامه بتحقيق منفعة بشكل غير قانونى عقب كشف موقع (ميديابارب) الإخبارى عن معلومات جديدة عن علاقته بشركة الملاحة البحرية الإيطالية السويسرية (إم إس سي) التى تعد من العملاء المهمين لأحواض بناء السفن الفرنسية بسان نازير (إس تى إكس).

وفتح المدعى المالى الفرنسى تحقيقا، فى يونيو الماضي، فى مزاعم بانتهاك كولير قواعد تضارب المصالح، أثناء عمله فى القطاع العام ولدى شركة البحر المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن.

وجاء هذا التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة (أنتيكور) بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.

وتزعم الشكوى وجود تضارب للمصالح يستند إلى وجود صلات بين عائلة كولير والإيطاليين الذين يملكون شركة البحر المتوسط للشحن، أثناء عمله فى شركات قابضة حكومية فرنسية، وفيما بعد عندما تقلد منصبا كبيرا فى وزارة المالية بين أعوام 2012 و2016.

وترك كولير وزارة المالية عام 2016 عندما استقال ماكرون من منصب وزير الاقتصاد، وانتقل إلى جنيف حتى يتولى منصبا فى مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للشحن، وبعد ذلك بتسعة أشهر استقال من منصبه للعمل مع ماكرون بعد انتخابه رئيسا.


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