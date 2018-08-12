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الأوقاف تفتح باب التقديم لعضوية المقارئ والمدارس القرآنية

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:29 م
الأوقاف تفتح باب التقديم لعضوية المقارئ والمدارس القرآنية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للأئمة الراغبين فى الانضمام إلى عضوية المقارئ، أو المدارس القرآنية.

وأكدت الوزارة أن من ينجح فى الاختبار التحريرى والشفوى فى القرآن الكريم يحق له أن يكون عضو مقرأة أو عضوا بالمدرسة القرآنية أو بهما معًا حسب الاحتياج، وبناء على رغبته.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1440هـ/ 2019م للأئمة، وذلك بجميع المديريات الإقليمية اعتبارا من الأحد الموافق : 2 / 9 / 2018م، ولمدة أسبوع كحد أقصى، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للأئمة الحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

 


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