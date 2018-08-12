الأموال العامة تلقى القبض على تجار عملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالتعاون مع الأموال العامة بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ من ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام كل "حسن.م.م" 44 سنة ،عامل، و"عاطف.ح.ع"، تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى قد بلغت مليون جنيه مصرى، و100 ألف ريال سعودى، و120 ريالا عمانيا، كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "محمد.ع.م " 23 سنة، و"لطفى.ن.ع " 67 سنة، تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ ممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج ، وتسليمها للأول الذى يقوم باستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون باستدعاء المتحرى عنه الأول ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى قد بلغت 230 ألف ريال سعودى، و5 آلاف درهم إماراتى، 330 دينارا كويتيا، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.