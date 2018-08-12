الأمطار الغزيرة تتسبب فى تعطل إمدادات الطاقة جنوب الصين

بكين /أ ش أ/

أعلنت شبكة الطاقة الجنوبية الصينية، الأحد، أن الأمطار الغزيرة المستمرة على مدار الأيام القليلة الماضية تسببت فى تعطل إمدادات الطاقة لأكثر من 229 ألف منزل فى جنوب البلاد.

وقالت الشبكة - فى بيان اليوم - "إن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية تسببت فى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية فى عدة مناطق، من بينها مقاطعة "قوانغدونغ" الجنوبية، مشيرة إلى وجود محاولات لإصلاح المرافق المتضررة، إلا أن الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة قد تشكل تحديا كبيرا".

ويتوقع المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف المطيرة فى جزيرة "هاينان" ومقاطعة قوانغدونغ الجنوبية والجزء الجنوبى من منطقة "قوانغشي" ذاتية الحكم، وتمد شبكة الكهرباء الجنوبية الصينية الطاقة إلى مقاطعات (قوانغدونغ، يونان، قويتشو، هاينان وقوانغشي).